«Shakira è una vecchia strega in menopausa», la fidanzata di Piqué insulta l'ex: il retroscena

Dopo essersi presa le sue rivincite con le due hit (entrambe dedicate al suo ex) che l'hanno portata sulla cresta dell'onda, ovvero "Bzrp" e "TQG", Shakira si è presa una tregua in merito all'argomento. Tuttavia, dopo la burrascosa rottura tra Gerard Piqué e Shakira, Clara Chia, attuale compagna dell'ex calciatore spagnolo, non ha risparmiato frecciatine all'indirizzo della cantautrice colombiana. Anzi, secondo alcune indiscrizioni, Clara utilizzerebbe soprannomi poco gentili per descrivere Shakira quando parla di lei con le amiche. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Clara Chia

Questo fine settimana il programma televisivo Socialité ha rivelato un nuovo capitolo in merito alla relazione tra Shakira e Clara Chia. Secondo il giornalista Roberto Antolín, la fidanzata di Piqué ha dato a Shakira alcuni soprannomi poco "amorevoli e carini". «Vecchia strega in menopausa», avrebbe detto. Secondo quanto riportato dal giornalista Roberto Antolìn, sono queste le parole che Clara Chia utilizzerebbe per parlare di Shakira con le amiche più strette o con Piqué.