Shakira, l'ultimo singolo è un (altro) attacco a Piqué: «Lili Melgar questa canzone è per te». Chi è la donna? Poi l'affondo all'ex suocero

Shakira lo rifà. La nuova canzone “El Jefe” è uscita e la colombiana non delude i fan, e ci scappa il riferimento al suo passato. Ci è «cascata di nuovo», direbbe Achille lauro, ma in questa occasione la cantante non attacca direttamente l'ex Gerard Piqué - come ha fatto in “Session 53”, “Monotonía”, “Copa vaca” o “TQG” - bensì il padre, Joan Piqué. «Dicono che non esiste un male che duri cent'anni, ma il mio ex suocero è ancora lì, che non mette piede nella tomba». Inutile dirlo ma, la strofa dedicata al suocero sta facendo il giro del web. in pochissime ore il videoclip ottiene oltre 3 milioni di visualizzazioni sui YouTube.