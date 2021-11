Sangiovanni e Giulia Stabile di nuovo insieme (in incognito) all'Olimpico. «Prima volta allo stadio»

ROMA - Sangiovanni e Giulia Stabile si mostrano di nuovo insieme dopo le insistenti voci di una separazione tra i due. Il cantante e la ballerina si fotografano insieme allo Stadio Olimpico nelle vesti di tifosi durante Roma-Milan. «Prima volta allo stadio», scrive Sangiovanni nel post Instagram.

Sangiovanni e Giulia Stabile, «Prima volta allo stadio»

Complice la mascherina obbligatoria e il camuffamento con cappello e cappuccio, Sangiovanni e Giulia Stabile, sembrano voler assistere in incognito al match Roma-Milan. Prima volta allo stadio e un'occasione per la ballerina per ripassare le regole del gioco. «‘Ma cos’è il fuorigioco?’. ‘Cos’è il fallo?’. ‘Perché si riscaldano cosi?’. ‘Ma perché cadono tutti?’. ‘Dimmi un po’ di nomi’. ‘Ma Ibra è il più forte?’. ‘Ma ti fastidio se ti chiedo tutte queste cose?’», sono state le domande a cui il cantante ha dovuto rispondere durante la partita.

Quello di oggi è il primo post che ritrae i due insieme dopo diverso tempo. Sangiovanni e Giulia Stabile si sono conosciuti nella scuola di Amici e la loro relazione si è poi evoluta in una collaborazione artistica tra musica e danza. Dopo Malibù, ora il cantante è in vetta alle classifiche con Raggi Gamma, mentre Giulia è tra i giudici della nuova edizione di Tu Sì Que Vales.

Difronte alle voci di una presunta crisi tra i due, che si rincorrevano negli ultimi mesi, il cantante aveva sbottato nelle proprie stories di Instagram chiedendo rispetto per la sua privacy: «Io non sono il fidanzato di Giulia e lei non è la mia fidanzata», aveva spiegato. «E non perché non lo siamo realmente - continua - ma perché prima di tutto siamo due artisti».

