Sandra Milo e il fidanzato, 37 anni di differenza: «Un colpo di fulmine. La nostra prima sera…»

Sandra Milo ha un nuovo fidanzato, Alessandro Rorato. Sandra Milo racconta la sua storia d’amore col nuovo fidanzato, che ha 37 anni meno di lei: “Tra di noi è stato un colpo di fulmine. Ci lega un grande amore, ovviamente non fisico”.

SANDRA MILO E IL FIDANZATO: PRIMO INCONTRO

Il primo incontro fra Sandra Milo, 87 anni e il fidanzato Alessandro Rorato, 50, durante una cena: “Tra di noi è stato un colpo di fulmine – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” – Ci lega un grande amore, ovviamente non fisico. Il sesso tra di noi non può esserci, non mi interessa, non avrebbe senso. Ci siamo visti la prima volta a Venezia durante una cena col presidente della Regione Veneto Luca Zaia e sua moglie Alessandra. Sono rimasta colpita dalle attenzioni che lui mi ha rivolto durante la serata: a tavola mi versava l’acqua, mi ha aperto la portiera dell’auto e mi ha fatto trovare un mazzo di fiori in hotel. Alessandro è un galantuomo, fa parte di una categoria di persone che purtroppo oggi sembra in via d’estinzione”.

L'ANELLO

A farla innamorare “La purezza dei suoi sentimenti e la sua grande sensibilità (…) E poi è anche un gran bel ragazzo. La bellezza oggi in giro non manca, ma sono sempre più rari gli uomini che hanno un profondo rispetto per la propria donna e la fanno sentire sempre una regina”.

Sandra Milo ha anche ricevuto un regalo importante: “Mi ha regalato un anello con un bellissimo diamante a forma di cuore. L’ho messo in una cassetta di sicurezza perché ho troppa paura che me lo rubino”.

