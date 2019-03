Sabrina Salerno, 51 anni e non sentirli: è ancora un sex symbol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabrina Salerno compie 51 anni e a guardare come se li porta si stenta a crederelo: “Non ho mai la stessa età per più di mezz’ora. Non per calcolo filosofico, ma per spensieratezza naturale – ha scritto su Instagram - tanti auguri a me e a tutti i pesciolini!”.La cantante, attrice e showgirl, icona degli anni ’80 e sex symbol, oggi è ancora apprezzatissima in Francia, Germania e Spagna oltre che in patria. Sempre su Instagram ha scritto: “Sono nata il 15 marzo di venerdì alle 18.30. Pesci ascendente vergine. Mia madre appena diciottenne, ricorda un parto difficile: sono nata podalica. Forse, non avevo nessuna voglia di venire su questo pianeta, ero già un’alternativa o forse, scelsi la strada più difficile… Quando ero molto giovane, ho sempre odiato il mio compleanno, anzi non lo festeggiavo proprio!"."Oggi - continua il post - preferisco circondarmi degli amici che mi vogliono bene! Domani sarò in Francia e, dopo il concerto, si festeggia. Si cresce ogni attimo, ogni giorno e si cambia, si matura e la bambina che è in me diventa sempre più forte, fra dubbi e incertezze, fra delusioni e soddisfazioni, mettendosi sempre in discussione, senza accontentarsi mai! Sono diventata più intollerante. E mi fanno compassione quelle persone che vivono nell’invidia, che non gioiscono delle proprie soddisfazioni, ma soprattutto, che hanno bisogno di screditare gli altri per sentirsi importanti!”.