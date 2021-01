Kate Middleton in ansia per il dramma segreto del principino George: «Non riuscirà mai..»

Kate Middleton in ansia, il dramma segreto del principino George: «Non riuscirà mai..». Come riporta Christopher Lee, ex corrispondente della BBC, la duchessa di Cambridge sarebbe molto preoccupata per il suo primogenito. Motivo? Il futuro del principino. Secondo Lee, infatti, George non diventerà mai re. Ecco il motivo.

Come riporta l'Express, l'attuale popolarità della monarchia britannica è principalmente dovuta alla regina Elisabetta. Senza di lei niente sarà più come prima. Secondo il giornalista, con la scomparsa della sovrana e l'ascesa al trono di Carlo, la monarchia subirà un forte contraccolpo e la stessa esistenza della royal family sarà messa in discussione. Insomma, quando George sarà pronto per salire sul trono, il trono potrebbe non esserci più. Staremo a vedere.

