Kate e William regalano ai medici scozzesi 200 pasti tradizionali: «Grazie per quello che fate contro il Covid»

Kate Middleton e William hanno voluto inviare un messaggio al personale del servizio sanitario pubblico impegnato nei reparti Covid. La coppia nel corso della tradizionale cena di Burns Night ha ringraziato il personale che lavora nei reparti Covid per il loro duro lavoro e ha organizzato un pranzo tradizionale.

APPROFONDIMENTI THE ROYAL FAMILY Il Principe Filippo verso i 100 anni, i segreti del record: dal polo... SPETTACOLI Meghan Markle e Harry tornano a Londra: i rapporti con William e Kate...

LEGGI ANCHE:

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno inviato un tradizionale pasto della Burns Night a 200 dipendenti e ha anche fatto in modo fossero donati biscotti Burns e scatole regalo ad altri 100 dipendenti per ringraziarli del loro lavoro. Gli assistenti hanno detto che la coppia, che si è incontrata alla St Andrews University e visita regolarmente la tenuta di Queen's Balmoral nelle Highlands, era consapevole che Burns Night non sarebbe stata la stessa per la maggior parte degli scozzesi e voleva fare qualcosa per mostrare il proprio apprezzamento.

In un videomessaggio al team Covid-19 al Ninewells Hospital, il duca, ha detto: «Ciao a tutti al NHS Tayside. Sappiamo che Burns Night è una serata speciale per gli scozzesi di tutto il mondo, un momento per riunirsi per mangiare, bere e celebrare la vita e il lavoro di Robert Burns. Vogliamo dire un enorme grazie per tutto il lavoro che stai facendo e per i sacrifici. In segno del nostro apprezzamento, abbiamo collaborato con NHS Charities Together per offrirti una cena tradizionale».

La duchessa ha aggiunto: «Purtroppo quest'anno è un po 'diverso. E per molti di voi che lavorano in prima linea, stasera sarà un'occasione molto diversa, poiché lavorate instancabilmente contro questa pandemia per proteggere i più vulnerabili della nostra società. Ci auguriamo che vi piaccia e non vediamo l'ora di trascorrere momenti migliori insieme presto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA