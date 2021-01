Il Principe Filippo verso i 100 anni, i segreti del record: dal polo al relax alla dieta ricca di asinello. Harry al compleanno?

LONDRA - Ama le uova strapazzate con la pancetta e il sapore forte dell'eglefino o asinello: dieta un po' esagerata, ma non certo per il principe Filippo di Edimburgo. La data da segnare sul calendario è il 10 gennaio, quando diventerà centenario il principe Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo, principe Grecia e Danimarca, Lord High Admiral della Royal Navy, nato a Corfù, nipote del re di Grecia Costantino I della casata degli Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Con i 100 anni incrementerà il record di maschio più longevo della famiglia reale: davanti ha solamente Alice, duchessa di Gloucester, morta a 102 anni e Regina Madre che ha resistito fino a 101 anni. E inoltre: l'adorato nipote Harry parteciperà al compleanno insieme alla moglie Meghan Markle.

Un momento: eglefino o asinello? Sì, nella dieta del principe ormai centenario figura spesso questo pesce noto anche come haddock, simile al merluzzo nell'aspetto e nel sapore.

E mentre Winston Churchill rispondeva "No sport" a chi gli domandava il segreto della sua longevità (arrivò a 91 anni) il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II dal 1947, ha praticato con discreto successo il polo (giocato fino ai 50 anni), il cricket e il canottaggio. Anche se non più fiscamente possibile fare sport, l'averlo praticato aiuta la mente a concentrarsi e a coltivare interessi, sostiene da sempre il principe che solo due anni fa è stato allontanato dalla guida dell'auto dopo un incidente che averebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Secondo la dottore della casa reale Anna Hemming tra i "segreti" del principe c'è una golosa dieta che include uova, haddock affumicato e omelette, tutti ricchi di proteine. E poi determinante, con l'avanzare dell'età - come abbiamo visto anche nella serie cult Netflix "The Crown" - intensificare le pause di relax. Tutto relativo, comunque, perché il principe Filippo, che ha fatto in Marina la seconda guerra mondiale, è andato in pensione solo quattro anni fa quando ha del tutto rinunciato ai compiti di rappresentanza che per dovere gli spettavano.

Non è ancora stato precisato se e in che mondo in questi tempi di pandemìa da Covid (ma la Regina e il consorte sono stati fra i primi a essere stati vaccinati) verrà celebrato il centesimo compleanno, ma l'attesa più ghiotta è quella relativa al possibile rientro nel Regno Unito del principe Harry, l'adorato nipote. E, nel caso, verrà con lui la duchessa di Sussex, Meghan Markle: ora la giovane coppia, dai rapporti burrascosi con la Royal Family, abita a Los Angeles.

