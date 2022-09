Harry si è rifiutato di cenare con il padre e William il giorno della morte della Regina: non volevano Meghan a Balmoral

Il principe Harry avrebbe rifiutato di cenare con il padre Carlo e suo fratello William a Balmoral il giorno in cui è morta la Regina Elisabetta. Motivo? Avrebbe avuto una lite con suo padre quando il nuovo re ha vietato a Meghan Markle di unirsi alla famiglia reale in lutto il giorno della morte della regina. Secondo quanto riferito, il duca di Sussex voleva che sua moglie si unisse a lui mentre i reali si precipitavano nella tenuta scozzese per dare l'ultimo saluto alla loro amata madre e nonna. Tuttavia, il nuovo re della Gran Bretagna ha telefonato al figlio più giovane e gli ha detto che "non era appropriato" per l'ex attrice di Suits essere lì.

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano, l'annuncio della showgirl: «Momento molto doloroso»

La lite

Si dice che nella lite, durante la quale Harry ha cercato di convincere suo padre a permettere a Meghan di venire con lui, ha perso il volo che ha trasportato William e i loro zii Andrea ed Edoardo in Scozia - e con esso la possibilità di dire addio all'amata nonna. Il principe era così arrabbiato che sua moglie fosse stata bandita, e che aveva perso il suo primo volo, che si è rifiutato di cenare quella sera con Carlo, William e la regina consorte Camilla. Invece, ha mangiato con il duca di York e il conte e contessa di Wessex prima di partire presto la mattina successiva, riferisce The Sun.



Una fonte del Sun racconta: «Harry era così impegnato a cercare di portare Meghan a Balmoral e a remare contro la sua famiglia che ha perso il volo. Carlo lo ha invitato a cenare con lui ogni volta che è in campagna. Ma Harry era così furioso che si è rifiutato di mangiare con suo padre e suo fratello. È stato un enorme affronto. Ed è uscito da Balmoral alla prima occasione per prendere il primo volo di ritorno a Londra».

E' tornato subito da Meghan

La mattina dopo, infatti, è stato il primo membro della famiglia reale a partire, a bordo di un volo della British Airways da Aberdeen.



È arrivato all'aeroporto di Aberdeen alle 9:20, accompagnato da cinque poliziotti, e si è imbarcato su un volo per Londra in partenza alle 10:00. Harry indossava un abito nero e portava una borsa a tracolla mentre camminava verso i gradini dell'aereo. Un impiegato dell'aeroporto ha offerto le sue condoglianze mentre il principe stava per salire i gradini di un aereo della British Airways. La donna, che indossava una giacca gialla ad alta visibilità, si è rivolta al principe Harry che ha sorriso, le ha dato una pacca gentile sulla spalla prima di salire a bordo dell'aereo per l'aeroporto di Heathrow a Londra.

La morte della regina ha costretto a un inaspettato ricongiungimento tra Harry e il resto della famiglia reale. I Sussex, da quando Megxit ha causato una spaccatura con i reali, in particolare William, non avrebbero dovuto vedere alcun reale durante il loro tour nel Regno Unito e in Europa, nonostante fossero rimasti a pochi metri dai Cambridge, ma la morte di Sua Maestà ha cambiato i piani. Da allora la coppia ha preso parte a più di una settimana di lutto nazionale con altri membri della famiglia reale.

La lettera di Meghan a Carlo



Neil Sean, un corrispondente di intrattenimento apparso su NBC News, MSNBC e Access Hollywood, ha affermato di aver sentito da un'"ottima fonte" che l'attrice americana ha inviato una lettera a Carlo chiedendo una conversazione privata con il re. Il signor Sean afferma che Meghan voleva "chiarire" prima di tornare negli Stati Uniti dai figli, Archie, 3 anni, e Lilibet, uno.

Buckingham Palace e i Sussex non hanno commentato le affermazioni, tuttavia fonti reali hanno detto a MailOnline che è molto improbabile che Meghan abbia disturbato Carlo mentre piange sua madre dopo il funerale e mentre è alle prese con i suoi primi giorni da re. Un altro insider ha detto che sarebbe "strano" per la Duchessa scrivere formalmente direttamente al re per un incontro, dato che Harry avrebbe un percorso diretto con suo padre.