Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dopo lo spavento per il collasso del figlio: il video della loro storia d'amore:

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, genitori del piccolo Domenico Ethan, si sono presi un bello spavento in questi giorni: il bimbo, infatti, è stato ricoverato per una febbre altissima. L’ex tronista ha poi rassicurato i suoi follower su Instagram, raccontando dei miglioramenti delle condizioni di salute del figlio. «Questo cucciolino sta bene ora. State sereni. Il dottore mi raccontava che i primi figli sono soprannominati “I FIGLI DELLA PAURA”. Non so quanto cambierà col secondo, temo mon molto conoscendomi, ma per ora posso confermare che gli spaventi che mi prendo per lui, non me li sono mai presi in una vita intera. Reazione da cortisone». E poi chiede ai suoi follower: «Voi con i secondi figli eravate più serene,affrontavate meglio le situazioni ? Io temo solo si raddoppierà il tutto. Grazie per i messaggi».

Rosa Perrotta, la sua storia d'amore

Una storia nata e vissuta sotto ai riflettori, quella tra Rosa e Pietro. Si sono conosciuti grazie al programma Uomini e Donne ed è proseguita durante la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi. Continua sui social, dove la coppia testimonia la dolce attesa di un secondogenito. Nel video tutte le tappe della loro storia d’amore.

