Rosa Perrotta si convince e rivela il sesso del secondo figlio. Ha già scelto il nome e in tanti sono rimasti a bocca aperta

Per un po' ha resistito anche se in tanti gli chiedevano se fosse un maschietto o una femminuccia. Rosa Perrotta ha deciso di rivelare il sesso e il nome del secondo figlio che porta in grembo. La bella 32enne con il compagno Pietro Tartaglione e il piccolo Domenico Ethan, nato il 25 luglio 2019, dice tutto ai fan sul social: l’annuncio è emozionante.

Non si limita solo al gender reveal, tenero e che scatena sempre la curiosità dei follower. Rosa fa di più. Il mistero sul sesso del bebè è subito svelato: avrà un altro maschietto. E svela anche il nome già scelto: il bimbo si chiamerà Mario Achille. Nascerà tra qualche mese.

