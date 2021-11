Romina Power e il toccante messaggio per la figlia Ylenia: «Non smetterò mai di cercarti»

Romina Power si lascia andare al dolore del ricordo della figlia. Non è frequente che Romina e Al Bano parlino della figlia Ylenia, scomparsa nel nulla il 31 gennaio del 1994, ma la cantante ha voluto farlo per un motivo speciale. La sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la famiglia, ma in occasione di quello che sarebbe stato il 51esimo compleanno di Ylenia Romina le dedica un post sui social.

«Cinquantuno anni fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di queste madri non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te», scrive Romina pubblicando una serie di foto che la ritraggono sorridente insieme alla bambina. La cantante non nasconde il suo grande dolore che nemmeno il passare del tempo è riuscito a lenire e conclude: «Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti».

Un dolore quello della Power condiviso da tutta la famiglia, non solo da Al Bano, che però non ha replicato, ma anche dai fratelli di Ylenia. Tra i commenti su Instagram spunta quello di Yari, il secondogenito dopo Ylenia, che condivide anche sul suo profilo alcune foto della sorella ed una emoticon a forma di cuore.

