Rodrigo Alves, il Ken umano choc: «Mi sento Barbie. Farò l'intervento per cambiare sesso»

Drastico cambio di vita per Rodrigo Alves. Il Ken umano, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello e per le ospitate nei salotti di, avrebbe annunciato sui social la sua volontà di cambiare sesso.Ecco le sue parole: «Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. A porte chiuse vivo come una donna da mesi, ma sono uscito allo scoperto da poco».Presto, inizierà il percorso in sala operatoria: «Presto sarò in grado di indossare abiti che mostrano la mia scollatura. Sono molto emozionata. Subirò diversi interventi chirurgici di femminilizzazione. Sarà un'incisione nella parte superiore del mio cuoio capelluto, e attraverso ciò il dottore rimodellerà la mia fronte, mi farà un lifting degli occhi, un lifting delle labbra e un lifting della parte centrale del viso. Farò anche rimuovere il pomo di Adamo, modificherò la mascella e il mento».Negli ultimi 15 anni, Alves ha speso 430mila euro in interventi di chirurgia plastica di ogni tipo. «- conclude -Mi è stato diagnosticato un disturbo dismorfico di genere e mi è stata data la possibilità di iniziare le cure appropriate per la transizione. Mia sorella ha detto che spera che io assomigli a lei adesso che sono una donna».