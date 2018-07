Rihanna, post sexy su Instagram: il décolleté che fa impazzire i fan

di Ida Di Grazia

continua a regalare ai suoi far scatti super sexy. Che sia un cambio di look, o un nuovo colore di capelli la cantante delle Barbados ha postato sulle sueun selfie bollente dove mostra il suo generoso decolletè.In lingerie bianca, capelli lunghi e biondi e con un filtro da gattina maliziosa, Rihanna che solo su Instagram conta oltre 64 milioni di follower, è impegnatissima e si divide tra cinema e musica.In questi giorni possiamo ammirarla sul grande schermo nell'acclamata pellicola "Oceans 8" che ha già incassato al botteghino 250 milioni di dollari.Sul fronte musicale, secondo le indiscrezioni raccolte da Rolling Stones per Riri c'è in vista un nuovo album che riprenderà fortemente le radici caraibiche della pop star e sarà prettamente in stile dancehall reggae. La cantante avrebbe selezionato e ascoltato qualcosa come 500 canzoni, e nel progetto sono stati coinvolti i produttori più influenti come R. City, Stephen “Di Genius” McGregor, Linton “TJ Records” White, Kranium, Chronixx e molti altri. La pubblicazione dovrebbe avvenire entro la fine del 2018, a distanza due anni da Anti (2016).