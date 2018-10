Renato Balestra: «Ho fatto un solo intervento chirurgico e me ne sono pentito»

di Valeria Arnaldi

a Domenica Live parla di chirurgia estetica e dei molti che, nel tempo, lo hanno accusato di essersi rifatto.chiede se può dire la sua età, Balestra declina, preferendo nascondere la verità.«Sono talmente entusiasta - dice lo stilista - ho una tale passione per il lavoro che non mi va di dire la mia età, altrimenti ci penso e mi viene la malinconia».«Non me ne frega niente. Tempo fa ero con tre chirurghi che parlavano di questi interventi. Ho messo duemila euro sul tavolo e ho detto: venite stasera a toccarmi le labbra, se però non sono rifatte, li mettete voi. Non sono venuti. Ho fatto un solo intervento di cui mi sono pentito. Avevo un complesso enorme per una gobbetta al naso. Ho fatto l’intervento in America, e non se ne è accorto nessuno. Di quell'operazione mi sono pentito e non ho mai più fatto interventi».