Mamma Emma racconta Luana, la giovane straziata da un macchinario tessile, e Barbara D'Urso scoppia in lacrime

La storia di Luana D’Orazio morta in un infortunio sul lavoro in un’azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato, commuove Barbara D’Urso. Luana, 22 anni, un bimbo di poco più di 5, è morta intrappolata in un macchinario. A raccontare Luana in collegamento con Pomeriggio 5 c’era la mamma Emma: “Chi era Luana? Una mamma solare, semplice, giocava con il suo bambino, mi aiutava, scherzava, ballava e cantava”. E svela la speranza che aveva: che Barbara D’Urso vedesse un videoclip che le aveva inviato. “Chissà se mi inviterà in trasmissione” ricorda ancora mamma Emma. “E’ morta il giorno del mio compleanno, dovevamo vederci dopo il lavoro, mi aveva chiesto il tiramisù per festeggiare”. Invece sono arrivati i carabinieri e le hanno comunicato l’atroce notizia. Era morta alle 10, più di 4 ore prima che i militari suonassero alla porta di casa della famiglia. “Al figlio ho detto che la mamma non c’è più, ma quando vuole sentirla basta che si mette la manina sul cuore”.

Barbara D’Urso, ma non solo lei, tutto il pubblico davanti alla tv, ascolta in silenzio. Le mani a coprirle il volto e le lacrime. Con la voce rotta dalla commozione incoraggia la mamma di Luana: “Hai un compito importante, devi crescere il piccolo, hai un altro figlio” le dice e si mette a disposizione per qualcosiasi “cosa tu abbia bisogno”.

