Penelope Cruz compie 50 anni: «Il mio segreto per rimanere giovane? Gli ormoni bioidentici»

Penelope Cruz spegne 50 candeline. La star di Vicky Cristina Barcelona ha compiuto gli anni il 28 aprile e in tanti si sono chiesti come, all'età di 50 anni, fosse riuscita a mantenere l'aspetto di una 30enne. Il suo segreto non si trova soltanto in una dieta sana e nell'attività fisica - che l'attrice svolge almeno quattro volte a settimana - ma negli ormoni biodisponibili.

Cosa sono gli ormoni biodisponibili?

Gli ormoni bioidentici non sono altro che ormoni molto simili a quelli che produce il corpo, ma vengono realizzati chimicamente.

Solitamente vengono somministrati in caso di una carenza, come nel caso della menopausa, durante la quale alle donne si riduce la produzione di estrogeni. L'attrice e modella spagnola ha dichiarato di farne uso durante un'intervista rilasciata a Elle, spiegando come gli ormoni la aiutino a rimanere giovane. «Leggo costantemente di nutrizione e medicina, soprattutto quando si tratta di ormoni - ha spiegato - ho imparato così tanto negli ultimi anni da medici come Habib Sadeghi, Nigma Talib, Valentín Fuster e Dominique Fradin-Read, e sono molto grata per l'incredibile conoscenza che condividono».

Penelope li abbinerebbe a dieta sana, creme viso, attività fisica quattro volte a settimana e otto ore di sonno per notte per "ingannare" il passaggio del tempo.