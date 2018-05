Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, vacanze di lusso nella mega villa di Ansedonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANSEDONIA – Dopo tanto tempo trascorso negli studi televisivi di Mediaset, col successo del suo “Avanti un altro”,e la mogliesono partiti alla volta di Ansedonia per l'inizio della bella stagione. La coppia infatti si è ritirata nellasul litorale toscano dove trascorrono, viaggi in giro per il mondo a parte, gran parte dell'estate.Paolo e Sonia, come dimostrano le foto pubblicate da “Novella2000” non hanno problemi di spazio, data la mega "reggia" in cui abitano dove il conduttore è stato sorpreso mentre passeggia in terrazza, mentre la moglie è impegnata in lavori di giardinaggio.Nonostante il successo di pubblico sembra che “Avanti un altro" sia a rischio per la prossima stagione ma, nonostante le numerosi voci, Bonolis non sostituirà Claudio Baglioni con un ritorno al timone del Festival: “Sanremo non mi va di rifarlo – ha confessato durante l’intervista fatta da Maurizio Costanzo - l’Ariston ha esaurito il suo spazio”.