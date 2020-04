Paolo Bonolis diventa nonno, la figlia Martina è incinta. Lui reagisce così

Paolo Bonolis diventa nonno, la figlia Martina è incinta. «Nascerà a settembre». Il conduttore Mediaset sta per diventare nonno. Lo scorso autunno si sono sposati sia il figlio Stefano che la figlia Martina, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller. E a settembre proprio Martina lo renderà nonno.

Ad annunciarlo su Instagram è proprio la futura mamma, che ha condiviso una foto col pancione con didascalia a corredo: «Indosso abiti premaman perché Baby Garza (il compagno è il comico Tito Garza, ndr) arriverà a settembre e perché sono una contadina incinta. Congratulazioni a Tito Garza per avermi messo fuori gioco con la gravidanza. Ottimo lavoro!».

Al momento Paolo Bonolis non avrebbe commentato pubblicamente il lieto evento. Ma in precedenti interviste aveva rivelato di non vedere l'ora di diventare nonno. Auguri!

Ultimo aggiornamento: 19:24

