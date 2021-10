Paola Turani, è nato il piccolo Enea Francesco: pioggia di auguri social per il "Serpellino"

È nato il figlio di Paola Turani e del marito Riccardo Serpellini. I follower di Paola da giorni aspettavano il lieto evento, ma il "serpellino" (così chiamato affettuosamente) si è fatto attendere oltre la scadenza del termine. Tanto che l'attesa da "dolce" si era trasformanta in "estenuante", come aveva scherzato la stessa Paola. Il bimbo si chiama Enea Francesco, come ha annunciato l'influencer su Instagram.

«Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! io sono già perdutamente innamorata di lui», ha scritto l'influencer condividendo una foto dall'ospedale insieme a Riccardo e al piccolo Enea.

