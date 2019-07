Paola Turani, il matrimonio dell'influencer è ormai un fenomeno su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno deldicon il suoè arrivato: il 5 luglio alle 17 è la data fissata dalla modella e influencer e dal compagno degli ultimi otto anni di vita Riccardo Serpellini. Tra gli influencer e su Instagram non si parla d'altro, e c'è da scommettere che ogni momento della cerimonia che unisce in matrimonio, 31 anni, a Ricky sarà dettagliatamente documentato dai 150 invitati che si ritrovano per l'occasione sul Lago di Garda.Hashtag ufficiale, e tra gli invitati molti dei volti più noti di Instagram: da Cristina Fogazzi alias Estetista Cinica a Paolo Stella, da Andrea Pinna a Cmihawke, e poi Giulia Valentina, Tess Masazza e tanti altri. Potrebbero esserci anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ad assistere al "sì", visto che le due coppie si frequentano con assiduità., che piace a oltre un milione di followers non solo per la sua evidente bellezza, ma anche per la sua spontaneità e semplicità che la rendono un po' "la ragazza della porta accanto", ha passato la notte prima del matrimonio giocando con le amiche, così come aveva fatto anche durante l'addio al nubilato in Marocco, e ha pubblicato un ultimo post da "single".DOMANI MI SPOSO! PANICO🙈!! Sono sempre stata tranquilla e serena, ammetto però che questa sera sono agitata e un po’ spaventata dalla giornata di domani. E se poi qualcosa va storto? E se non è come l’avevo immaginato? E se inciampo e cado? Ma poi penso che domani avremo vicini tutta la nostra famiglia, tutti (o quasi) i nostri amici e le persone che amiamo di più, pronti a festeggiare con noi. E quindi sarà bellissimo!! Ci sarà pure il sole!😝Cosa vogliamo di piú? Nulla. Nulla perchè abbiamo tutto quello che desideriamo e perchè l’amore della mia vita sta per sposarmi ❤️ Buonanotte a voi che avete fatto il countdown insieme a me, a voi che siete la mia famiglia virtuale, che mi avete “accompagnata” fino a qui mese dopo mese ridendo ed emozionandovi... il bello arriva adesso! Buonanotte a voi che domani con il cuore e il pensiero sono sicura ci sarete. Grazie. ❤️ (speriamo di riuscire a dormire😅🙈) TuryQuando mancano ormai poche ore al matrimonio, Paola Turani comincia ad aggiornare i followesr con la prima foto dei preparativi e scrive: «Ci siamo, l'emozione è alle stelle».