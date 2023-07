Paola Turani scatenata al Tomorrowland, i fan la criticano: «Ad un rave da sola? Dove sono tuo marito e tuo figlio?». Lei risponde così

Paola Turani è una delle influencer più conosciute in Italia, una delle prime ad avere un seguito così numeroso e attivo. Purtroppo, però, avere così tanti follower ha anche dei lati negativi e lei lo sa molto bene. Le critiche che le vengono mosse sono di ogni tipo: dal modo in cui decide di educare il figlio Enea, agli outfit che sceglie per presenziare ai vari eventi ai quali è invitata.

Nelle ultime ore Paola si è trovata al centro delle polemiche per essere stata invitata, ed essere andata al Tomorrowland, festival di musica elettronica. Andiamo a vedere cosa è successo e quali sarebbero stati i "gravi errori" fatti da Paola

.

Paola Turani, le critiche dei fan

Paola Turani è stata al centro di numerose critiche da parte dei suoi follower perché ha partecipato ad un festival di musica elettronica, il Tomorrowland che in molti hanno confuso con un rave.

Ma la "colpa" maggiore sarebbe stata quella di essere andata a scatenarsi e ballare, lasciando a casa il marito Riccardo e il figlio Enea, indossanto un body molto succinto.

«Sei una mamma e sei fuoriluogo» è solo uno dei commenti che ha ricevuto sotto il suo post, dopo altre critiche sul suo outfit e sul modo, a loro detta «esagerato» in cui ha ballato.

La risposta di Paola

L'influencer ha voluto rispondere a tono chiarendo che il Tomorrowland non è un rave e lei ha il diritto di ballare e vestirsi come vuole. «Voi su Instagram mi idealizzate, no nci siamo proprio, vi scandalizzate per nulla. Che male c'è? Ma ce la fate? Che problemi ha la gente?»