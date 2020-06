Pamela Camassa incinta dopo la "confessione"? Ecco gli indizi social

Pamela Camassa incinta. Già da tempo correva la voce di un possibile stato interessante della storica fidanzata di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, che recentemente aveva confessato di voler diventare mamma e ora alcuni indizi sembrano confermare la lieta notizia.

Pamela infatti, dopo la vittoria ad “Amici Celebrities” di Maria De Filippi, aveva confessato di desiderare un figlio. Un desiderio che, da quanto riporta “NuovoTv”, si starebbe per avverare. La Camassa sarebbe in stato interessante e a riprova ci sarebbero le sue forme, ultimante più rotonde del solito: anche sul social la showgirl ha postato un selfie in cui indossa una maglia larga, che le nasconde il corpo.



A dare l’annuncio infatti dovrebbe essere lo stesso Filippo durante la conduzione di “Temptation Island”, che tornerà sugli schermi Mediaset il prossimo 7 luglio. Sulla possibile maternità Pamela in un’intervista aveva confessato: “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”.



