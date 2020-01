Un nuovo amore per Max Biaggi: eccolo con Araba Dell’Utri, figlia del fratello gemello di Marcello

Sembra aver ritrovato il sorriso Max Biaggi. Dopo l’improvvisa fine della sua relazione con la cantante Bianca Atzei e il flirt con l'attrice Michelle Carpante, l’ex campione delle due ruote è stato sorpreso durante una serata con Araba Dell’Utri.

Mentre l’ex e mamma dei suoi figli, Eleonora Pedron, ha ufficializzato il fidanzamento con l’attore Fabio Troiano, Max è stato fotografato da “Diva e donna” in un ristorante assieme all’attrice Araba Dell’Utri, 34 anni, figlia di Alberto, fratello gemello del ben più noto Marcello. I due cenano insieme e poi, lasciato il locale si dirigono in albergo.

Biaggi è stato legato per undici anni con l’ex Miss Eleonora Pedron da cui ha avuto i figli, Inés Angelica e Leon Alexandre Biaggi. Poi una lunga relazione con Bianca Atzei e un flirt, non ufficializzato, con l’attrice Michelle Carpente.

Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio, 12:00

