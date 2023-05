Noemi​ fa «furore», la foto hot infiamma il web: pancia piatta e intimo in vista. «Vuoi farci svenire?»

Noemi fa «furore». La cantante romana si mostra in vesti hot su Instagram. Ventre piatto, pantaloni a vita bassa e... slacciati. Impossibile non notare l'intimo su cui si legge "FURORE", richiamando alla canzone di Paola e Chiara, portata al festival di Sanremo e con cui la stessa Noemi si è esibita poche ore fa.

Pioggia di like

In un post condiviso sui social, la cantante mostra il weekend trascorso in compagnia delle sue colleghe e con le campionesse d'Italia 22-23 della sua amata Roma. Pioggia di complimenti per la cantante che nell'ultimo anno ha avuto una rivoluzione importante, esteticamente e lavorativamente parlando. «Ma tu con questa foto così all’improvviso ci vuoi fare proprio svenire eh?», «Che figacciona!!», «Noi abbiamo esaurito i complimenti», «No amo il mio cuore non ha retto», «Sei uno spettacolo» e ancora, valanga di like sotto il post.