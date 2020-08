Nina Moric smentisce Fabrizio Corona: «Famiglia felice? Tutta finzione, il mio unico pensiero è Carlos»

Fabrizio Corona ha parlato di una ritrovata serenità familiare, ma pare che le cose siano diverse da come le ha descritte l'ex re dei paparazzi e a smentirlo è l'ex moglie Nina Moric. Corona ha descritto la loro come una famiglia felice ma l'ex modella croata ha affermato che si tratta tutto di una finzione e che il suo pensiero è solo ed esclusivamente per Carlos, loro figlio.

La Moric ha raccontato la verità dopo i numerosi commenti dei fan che parlavano di una ritrovata felicità e armonia familiare. Nina ammette che i rapporti sono distesi ma afferma: «Penso a Carlos, solo a lui, il resto è pura finzione. Finalmente abbiamo smesso di fingere. Ecco perché sotto il mio ultimo post ho scritto "il silenzio fa più paura". Se potessi parlare scoperchierei un vaso di Pandora», però aggiunge, «Alla fine gli voglio bene però soffre del delirio di onnipotenza». Il giudizio di Nina è duro e in altri commenti prosegue: «Ma lui non ma nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso».

Non pare ci sia alcuna riconciliazione tra Nina e Fabrizio, dopo una lunga battaglia legale tra i due che aveva portato persino l'allontanamento di Carlos dalla Moric. Ora i due hanno raggiunto un equilibrio, ma come Nina ammette, basatao sulla finzione.