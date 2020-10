Nina Moric, audio choc della telefonata: «Minacce da Fabrizio Corona, voglio fracassarti la testa». Anche Carlos teme il padre

Nina Moric pubblica un audio choc: «Minacce da Fabrizio Corona, voglio fracassarti la testa». Anche Carlos teme il padre. È un audio da brividi quello pubblicato nel cuore della notte dalla modella croata che, se verificato, aprirebbe scenari inquietanti sulla sua situazione familiare.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: «Ho preso uno Xanax». E la regia stacca il microfono

Su Instagram Nina Moric ha pubblicato un post a dir poco inquietante: «Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l’ardua sentenza». Quello che preoccupa non è la però la parte testuale, ma i due audio contenuti all’interno del post. Nel primo si sente Nina Moric che parla al telefono con uomo che - secondo la tesi della modella - sarebbe Fabrizio Corona.

Si sente la Moric dire: «Perché gli hai creato tutti questi traumi? Perché mi dici che sono una putt**a davanti a Carlos?». Ed è qui che arriva la risposta choc di quello che sembrerebbe essere Fabrizio Corona: «Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo».

Il secondo audio è invece sembrerebbe essere tratto dalla conversazione che Nina ha con il figlio Carlos Maria. Le parole di Carlos fanno, se possibile, fanno ancora più paura, perché parlebbero di minacce subite da parte del padre e dalla sua voglia di scappare da lui: «Vorrei aprirmi con te, io voglio diventare una persona migliore, venire da te e dimenticare questa persona, dimenticare il male».

La Moric che ha registrato la conversazione è in lacrime, cerca di far sentire tutta la sua vicinanza al figlio e gli chiede se Corona lo sta minacciando: «In parte sì – risponde Carlos - Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere migliore, più buona, perché purtroppo io stando con il male imparo anche il male».

«Carlos - riponde in lacrime la Moric - cancella la chiamata, lui (Corona ndr) ti controlla il telefono». «Lo so mamma, so tutto - risponde - Non mi interessa la palestra, non mi interessa questo mondo, la televisione. Voglio solo tornare da te.

In chiusura Nina Moric gli fa una promessa «Non sei abbandonato io ci sono io, sono il tuo scudo. Sappi che la mamma non è stupida, ti proteggerà sempre. Piuttosto che lasciarti nelle mani sbagliate io morirei. Devi stare sereno, è solo questione di tempo perchè so che tu stai male».

LEGGI ANCHE: Nina Moric furiosa con Fabrizio Corona: «Carlos per te una macchina da soldi, merce di scambio!»

LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona fa delle avance a Barbara D'Urso ma commette una gaffe, lei risponde: «Salutami assoreta»

Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA