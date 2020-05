Nina Moric irrompe nella diretta del figlio Carlos e la cancella: «Basta così, vergognatevi»

Diretta Instagram con imprevisto per Nina Moric e suo figlio Carlos Maria Corona. Il 17enne aveva deciso di interagire con i followers della madre dal suo account, ma qualcosa è andato storto e l'ex modella croata ha preferito interrompere e cancellare la diretta. Tutto a causa degli haters che hanno scritto al ragazzo tentando forse di metterlo in difficoltà. Nonostante il figlio di Fabrizio Corona abbia risposto con diplomazia ed eleganza, la madre ha preferito proteggerlo e fermare il video.

Tra i tanti complimenti a Carlos c'erano anche dei commenti poco opportuni. Alcuni hanno chiesto dell'autismo, altri dello psicologo. «Ma cosa ti dicono, basta così», ha detto la madre interrompendo il discorso del ragazzo, che invece era intento a parlare delle sue passioni. Poco dopo Nina ha pubblicato delle stories in cui si scaglia contro gli haters e annuncia che cose simili non si ripeteranno.

«Lui ha un pensiero molto profondo quando si parla di filosofia e di matematica. Sono entrate delle persone, fake sicuramente, e senza un minimo di onorabilità verso il prossimo e nei confronti di un ragazzino di 17 anni che rispondeva con la massima educazione», racconta Nina su Instagram.

Poi rivolgendosi agli haters aggiunge: «Fossi in voi mi vergognerei, che miserabili che siete. Ringrazio le brave persone che hanno partecipato. La diretta è stata cancellata e non ci sarà mai più».

