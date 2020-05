Valentino Rossi sposa la fidanzata Francesca Sofia Novello ma non rinuncia al contratto

Per Valentino Rossi è stato un isolamento da coronavirus non troppo “solitario”, dato che ha trascorso la quarantena assieme alla sua fidanzata, la modella Francesca Sofia Novello. Valentino, mai troppo favorevole alle relazioni troppo lunghe, è ormai fidanzato da quattro anni e vicino alle nozze.

La quarantena romantica gli ha dato modo di riflettere lontano dal mondo delle corse e stando alle indiscrezioni di “Chi”, il pilota avrebbe deciso di portare la fidanzata all’altare.

Il tutto però senza rinunciare a un contratto biennale che sta per firmare: “Per la prima volta – fanno sapere le “Chicche di gossip” della rivista diretta da Alfonso Signorini – Valentino Rossi ha vissuto una lunga convivenza con Francesca Sofia novello, Valentino, da sempre allergico ai rapporti duraturi, fa sul serio ed è pronto a metter su famiglia senza rinunciare però a un contratto biennale (che è quasi pronto) per continuare a gareggiare”. Per allargare la famiglia però c’è tempo, come ha fatto sapere lo stesso Valentino in una video chiamata con Jovanotti: “Enzo Ferrari diceva che quando un pilota diventa padre perde un secondo a giro. Se perdo un altro secondo sono rovinato…!”



