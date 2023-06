Naomi Campbell mamma bis a 53 anni, l'annuncio a sorpresa: «Non è mai troppo tardi». Chi è il padre?

Naomi Campbell ha annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta con un post a sorpresa su Instagram. La top model è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e in pochi erano a conoscenza dell'imminente arrivo del figlio, il secondo dopo l'arrivo della prima nel 2021.

Naomi ha dichiarato negli ultimi anni di essere pronta a diventare mamma e di voler crescere i propri figli, anche da sola. Della sua vita privata non si sa molto, l'ultimo flirt pubblico che le viene attribuito è quello con Liam Payne, ex membro degli One Direction.

La top model ha dichiarato che la prima figlia «non è stata adotatta», ma sull'arrivo del secondo nascituro si sa ben poco.

Naomi Campbell e il secondo figlio a 53 anni

La top model ha 53 anni, ma questo non sembra essere assolutamente un prolema per la neo mamma che si appresta a crescere da sola due figli.

Alcune fonti hanno riferito al DailyNews che il bambino è nato sabato, 24 giugno e Naomi Campbell è felicissima di poter intraprendere questa nuova avventura.

Come successe con la nascita della prima figlia, anche del piccolo nascituro non si sa quasi nulla, nè tantomeno il tipo di gravidanza a cui la top model è andata incontro.

Naomi ha postato una foto dolcissima sul suo profilo Instagram in cui tra le braccia tiene il piccolo appena nato, nella sua tutina bianca e, da sinistra appare una manina piccola, molto probabilmente la primogenita della top model, che intreccia la sua mano con quelle della mamma e del piccolo.

«Sei un vero dono di Dio, non è mai troppo tardi per diventare mamma», ha scritto Naomi Campbell.

La reazione dei fan

La reazione dei fan non si è fatta attendere e sono stati in tantissimi a congratularsi con la neomamma e il piccolo appena nato. Tra questi, moltissimi volti famosi del mondo della moda, tra cui Donatella Versace, Marc Jacobs, e molte sue colleghe storiche, come Claudia Schiffer, Helena Christensen e Cindy Crawford che scrive «congratulazioni, è una benedizione!»