Naike Rivelli hot: nuovo videoclip. E su Instagram lancia la provocazione

Naike Rivelli, sfogo in topless contro gli haters su Instagram: «Sembrate dei cani...»

non smette mai di stupire e di provocare. La figlia dell'attriceè seguitissima sui social e approfitta diper farsi notare. Negli ultimi post ha documentato le riprese di un nuovo videoclip.Sexy e con le curve in mostra, la Rivelli è apparsa in una splendida location tra acque cristalline e temperature bollenti (e non solo per il clima). L’artista si fa immortalare davanti all’obiettivo indossando un succinto bikini nero. Boom di like.In un post successivo anche qualche critica per l'indole da provocatrice. Apre la bocca davanti all'asta di un ombrello dalle forme inequivocabili. «Finalmente è volato da me, direttamente dal cuore di Napoli il mio attesissimo ParaCa**ate unico al mondo, dipinto a mano, in legno pregiato - multi uso.