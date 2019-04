Miriana Trevisan e l'assenza dalla tv: «Fossi stata più disponibile...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non so perché. Forse sono invecchiata, andrebbe chiesto a loro»,, ex stellina di “Non è la Rai”, commenta la sua assenza dalla, dove l’ultimo impegno è stato l’Isola dei Famosi edizione 2007: Voci mi hanno fatto sapere: se fossi stata più disponibile…».Dopo la sua lunga esperienza in tv, da “Non è la Rai” a velina di “Striscia la notizia”, passando alle collaborazioni con Corrado, Raimondo Vianello e Mike Buongiorno oggi Miriana, mamma di Giulio, è diventata scrittrice con “Donna Bonsai” e nella sua intervista a”Diva e donna” ha spiegato il perché del titolo: “Stavo a Capri – ha fatto sapere – in questa casa molto bella, vedo questo bonsai e mi sono sentita ferita. Ho provato pena per lui. Così piccolo, esposto alla luce sbagliata, senz’aria, in un vaso stretto”.Alcune dichiarazioni sul tema “Metoo” circa Tornatore e Caroletti gli hanno procurato molte critiche: “Sono stata avvicinata dai centri anti-violenza, incluso “Metoo”. Mi hanno insegnato tante cose, che devi stare attenta a chi fai le tue confidenze e che poi, quando vai in questura, devi rendere concreta la tua intenzione (…) Non era mia intenzione fare il nome di Tornatore. Non m’interessava. E’ stata la deduzione da una mia confidenza. Un dolore forte che avevo provato”.