GFVip, Miriana Trevisan in lacrime: la notte con Biagio e la sua "confessione"

Al Grande Fratello Vip continua la love story fra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Biagio è stato eliminato, ma ha potuto comunque passare del tempo assieme all’ex stellina di “Non è la Rai” nella Love Boat. Dopo la nottata però Miriana, chiusa nel confessionale, è scoppiata improvvisamente a piangere…

Al Grande Fratello Vip Miriana Trevisan, dopo la nottata passata assieme a Biagio D’anelli in love boat, scoppia a piangere in confessionale. L’ex coinquilino infatti le ha confessato di volere un figlio e lei, anche per motivi di salute, non può averne: «Gli voglio tanto bene – ha spiegato -. Lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia e a parte l’età non posso avere un altro figlio. Lui mi ha confessato che lo vuole. E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio? Ho paura, non c’è verso».

La relazione fra di loro è stato un veloce crescendo: «Tra noi è iniziato tutto subito, ci siamo voluti bene dall’inizio. Quasi meno fisica e più sentimentale, perché c’è stato un sentimento. Bene,rispetto e tanto affetto. Questa cosa è bella, però mi sto spaventando. La sera che abbiamo passato insieme ci siamo detti parole d’amore molto forti. In quella camera però c’era anche una sorta di guerra interiore, della serie io scappo e che chi scappa prima vince (…) Io non voglio più soffrire. Poi ci sono tante cose che mi confondono, devo riflettere su tanti punti».

