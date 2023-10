Non è la Rai, che fine hanno fatto le ragazze oggi? Eleonora Cecere: «Stavo per morire per una setticemia», Ilaria Galassi: «A 20 anni un aneurisma»

Chi ha passato l'adolescenza negli anni '90 non può non ricordarsi di loro, le mitiche ragazze di Non è la Rai. Quasi 30 anni dopo (28 per essere precisi) quattro delle più famose ragazze della trasmissione di Gianni Boncompagni sono tornate a Storie Italiane. Miriana Trevisan, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, si sono ritrovate nel salotto di Eleonora Daniele. Ecco cosa fanno oggi.

Miriana e l'anoressia

Miriana Trevisan, 50 anni, è stata una dei volti più famosi ed è rimasta in tv anche dopo la fine della trasmissione, come valletta di Mike Bongiorno prima e poi parteciando anche al Grande Fratello Vip. A Storie Italiane ha voluto lanciare un messaggio a Giulia Saracco - una giovane in collegamento che combatte da anni una dura battaglia contro l'anoressia-, ha detto: «Io ho vissuto la malattia, l'evento scatenante è stato un provino di danza, perché io nasco come ballerina», ha raccontato.

«Sono stata molto fortunata perché il mio insegnante di danza mi vedeva arrivare con maglioni enormi e pantaloni per sudare, perché volevo essere magra, per poterla praticare a livello internazionale, andare in giro per il mondo. Mi disse di levarmi il maglione e quando vide che ero troppo magra mi chiuse le porte della scuola. Lo ringrazio per questo e chiedo a tutti gli insegnanti e gli educatori di cogliere i segnali e fermare questa cosa che ti attacca come un virus». Ma la vita di Miriana è stata sconvolta da un'altra patologia che l'ha colpita: «L'endometriosi, che è subdola e dolorosa e da cui, dopo un intervento, mi sono ripresa dipingendo, scrivendo un libro, e ricominciando a studiare per prendere il diploma che ho preso 6 anni fa».

Il dramma di Eleonora Cecere

Anche Eleonora Cecere, 45 anni, racconta di aver vissuto un dramma: «Ho subito un'isterectomia, è stato un periodo molto difficile. Prima dell'intervento i dolori erano talmente forti che preferivo non mangiare, ero arrivata a 38 kg, purtroppo, dopo l'operazione ho contratto un virus ospedaliero che mi ha portato una setticemia e ho rischiato di morire. Ma la mia famiglia è riuscita a trasmettermi forza a 360 gradi e oggi sto bene e mi sono reinventata».

Ilaria Galassi e l'aneurisma

Problemi di salute e storia di rinascita per Ilaria Galassi: «Quando avevo 20 anni ho avuto dei problemi di salute, un aneurisma congenito che mi ha costretta a ritirarmi dal piccolo schermo, ma per fortuna ce l'ho fatta - racconta Galassi - poi per mia scelta ho deciso di fare altro, di fare la mamma, occupandomi dei miei bambini e dei miei cani. E della signora Ausilia, un'anziana di 92 anni che aiuto. Mi piace moltissimo occuparmi di lei, perché lei è storia, ci confrontiamo e mi insegna tanto».

La peritonite di Pamela

Infine la storia di Pamela Petrarolo, che a 19 anni è stata costretta a prendere una lunga pausa dalle scene a causa di una peritonite non diagnostica nell'immediato, da cui si è ripresa dopo due anni. «Oggi sono molto felice.