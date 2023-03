Michelle Hunziker nonna: «Benvenuto Cesare, è il giorno più bello della mia vita»

Aurora Ramazzotti ha partorito: oggi, giovedì 30 marzo è nato il suo primo bambino Cesare e l'influencer scoppia di gioia, così come il papà Goffredo Cerza. Sui social è diventata subito virale la foto della manina del neonato e nonna Michelle Hunziker e il migliore amico Tommaso Zorzi hanno subito commentato il lieto evento tramite alcune storie su Instagram.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è diventata nonna per la prima volta e, finalmente, potrà tenere in braccio e stringere a sé il suo nipotino Cesare. La conduttrice svizzera ha condiviso la foto della manina del neonato che con quella di Goffredo sul petto di Aurora, e ha scritto: «E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita... Benvenuto Cesare», com tanto di cuore rosso.

La dedica di Tommaso Zorzi

Il migliore amico di Aurora Ramazzotti, ovvero Tommaso Zorzi ha condiviso tramite le storie sul proprio profilo Instagram, la foto postata dalla neo mamma, aggiungendo un cuoricino rosso.