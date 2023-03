Michelle Hunziker: «Sesso da ex con Eros Ramazzotti? Ogni tanto sì». La battuta infiamma i fan

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non sono più una coppia da anni, ma i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Nel programma di Pio e Amedeo "Felicissima sera", la conduttrice italo-svizzera non si è negata quando i due comici le hanno chiesto se ci fossero stati dei momenti hot con l'ex marito dopo il divorzio.

Cosa ha detto Michelle Hunziker

«Qual è il segreto di questa amicizia?», chiedono Pio e Amedeo a Michelle Hunziker sul rapporto con Eros Ramazzotti, papà di Aurora. «Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni», risponde la conduttrice. Poi la battuta incalzante dei comici, alla quale Michelle non si è negata: «Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?», domanda Amedeo.

La Hunziker spiazza tutti: «Ogni tanto sì, per educazione…», ha detto, accompagnando con una grande risata. Poi la correzione: «Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato», ha concluso. Una rettifica che però non ha convinto i fan, sicuri che ci sia stato del tenero tra i due anche di recente.