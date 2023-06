Michelle Hunziker, la figlia chef per un giorno: «Metti un goccino di miele ed è pronto»

Michelle Hunziker in vacanza in barca a largo delle coste campane si gode il mare, il sole e del buon cibo rigorosamente preparato da una chef d'eccezione. Si tratta di Celeste Trussardi, 8 anni, che pare abbia una passione per la cucina, completamente inaspettata. Negli scorsi giorni, la sorella Sole Trussardi, quasi 10 anni, si è dimostrata un'ottima videomaker per la mamma, realizzando delle clip in cui si vedeva Michelle Hunziker prepararsi per lo sbarco a Capri. Oggi arriva una novità che vede l'altra piccola di casa protagonista con una passione molto interessante: la cucina.

Futuro da chef

«Iniziamo da queste: sono delle bruschette con formaggio spalmabile con olio e limone, poi una crema a gusto avocado. Ragazzi ho fatto tutto io! - afferma Celeste Trussardi, 8 anni, nelle stories Instagram di Michelle Hunziker -. Come si preparano? Molto semplice!»

Nei video si possono vedere delle squisite bruschette realizzate a mano dalla piccola che alla vista e, sicuramente anche al gusto, sembrano davvero delizione.

Poi spiega come ha realizzato gli involtini di pesce: «Si prende un pezzo di salmone, prendi lo stesso formaggio spalmabile delle altre bruschette e la stessa crema di avocado.

Metti dentro all'involtino il formaggio spalmabile e avvolgi intorno il salmone. Sopra metti un goccino di miele ed è pronto», conclude la piccola col futuro da Chef.

La vacanza per Michelle Hunziker, in altre parole, prosegue a gonfie vele con un paesaggio emozionante alla scoperta dei nuovi talenti delle figlie.