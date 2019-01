Michelle Hunziker compie gli anni: ristorante stellato e tappeto di rose per la festa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per ildella sua amata, che ha spento 42 candeline, il marito Tomaso Trussardi ha organizzato una festa in un ristorante stellato di Milano assieme alla figlia Aurora Ramazzotti e gli amici più cari, tra cui l’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli.Michelle non ha dimenticato i suoi fan e dal suo account Instagram attraverso le stories ha postato diversi momenti del suo compleanno, dall’aperitivo al taglio della torta. Tomaso è stato romantico riempendo i locale con un tappetto di rose e fiori. La festeggiata e gli ospiti, terminato i brindisi inziale, si sono accomodati a tavola gustando piatti raffinati, tra scherzi e risate.L’allegria ha raggiunto l’apice col taglio della torta fra candele scoppiettanti e una Michelle commossa per l’emozione. Nei post successivi Michelle ha ringraziato i partecipanti e soprattuto la figlia, per la dedica che le ha fatto sui social.