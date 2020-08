Michelle Hunziker , il tenero consiglio ai fan: «Ecco come riconoscere il vero amore...». Boom di like. La conduttrice svizzera ha condiviso sul suo profilo Instagram un romantico post sull'amore, in cui spiega ai follower come capire che è la persona giusta, quella che ti fa battere il cuore.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, la foto del mini-décolleté. Gli haters: «Che tett*** piccole». La sua risposta spiazza tutti

LEGGI ANCHE: Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, fuga a Formentera dopo la "tempesta" sul tradimento con Stefano De Martino

Ecco le parole di Michelle Hunziker: «Spesso mi chiedete come si fa a riconoscere il vero amore... il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo,così vulnerabile... guardatela bene. Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nell'osservarla... vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete, vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene, di accarezzargli i capelli, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla. In quel momento sentirete se questa sarà la persona con la quale vorrete progettare il vostro futuro. INSIEME... per me questo è l’amore, cercate questi momenti ragazzi... sono quei attimi da collezionare, attimi di felicità da assaporare fino in fondo. Io lo chiamo l’album dei miei ricordi belli, quando vi sentirete giù, andrete a sfogliarlo e vi farà sentire vivi.❤️❤️».

Immediati i commenti dei fan. «Che pensiero profondo e delicato, mi hai fatto commuovere». E ancora: «Parole bellissime». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: 5 Agosto, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA