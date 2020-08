Riccardo Scamarcio papà, la prima passeggiata con la figlia Emily

La prima passeggiata di Riccardo Scamarcio nelle inediti vesti di papà. Riccardo Scamarcio, 40 anni, lo scorso 17 luglio è diventato papà della sua prima figlia, Emily, nata dalla relazione con la produttrice inglese Angharad Wood, da tempo al suo fianco.

Riccardo Scamarcio è stato sorpreso assieme ad Angharad da “Diva e donna” mentre portano a casa, con mascherine sul volto come da norme post coronavirus, la loro primogenita. Emily è avvolta in un lenzuolino bianco per proteggerla dal sole e tenuta in braccio dalla mamma mentre viene “scortata” dai neo genitori palla sua prima visita pediatrica.

L’esito sembra positivo e Riccardo, con occhiali da sole e codino da sex symbol, che intanto scorta le sue damigelle portando buste e pacchi, sorride felice andando incontro alla sua nuova vita. Intanto, secondo la rivista, Riccardo e Angharad nasconderebbero un altro segreto, cioè le celebrate nozze “private”, rivelate dalla fede al dito della Wood…

