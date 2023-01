Michelle Hunziker, colazione a letto con i cani: la sorpresa delle sue «ciccine»

Michelle Hunziker ha sempre dichiarato di nutrire una grande passione per tutti gli animali soprattutto per i cani e infatti, la conduttrice svizzera ne possiede tre. Spesso posta storie o immagini che la ritraggono con i suoi amici a quattro zampe. Proprio in uno degli ultimi video che ha postato c'è uno dei suoi cagnolini come protagonista.

La storia Instagram di Michelle

Nell'ultima storia Instagram che Michelle Hunziker ha postato, ha scritto: «Le mie ciccine hanno portato la colazione a letto». Nel mini video si vede infatti, un piatto con una frittata, lo sciroppo per guarnire e un caffè. Sullo sfondo c'è anche uno dei suoi tre cani, che si chiamano Lilly Junior, Odino e Leone.

Super in forma con Michelle

A breve Michelle Hunziker diventerà nonna: la figlia Aurora Ramazzotti infatti, sta per partorire e mamma Michelle sarà lì per sostenerla e supportarla.