Memo Remigi e la love story con Barbara D’Urso: «Mia moglie mi ha cacciato di casa, preso un bilocale in affitto per vivere con lei..»

Memo Remigi racconta la sua storia d’amore con Barbara D’Urso, durata quattro anni. Memo Remigi, a quel tempo già cantante affermato, ha avuto una relazione con Barbara D’Urso, allora ai suoi esordi in tv: “Mia moglie - ha raccontato - mi ha cacciato di casa, ho preso un bilocale in affitto per vivere con lei”.

MEMO REMIGI E LA "SCIVOLATA" PER BARBARA D'URSO

Memo Remigi racconta la sua storia d’amore con Barbara D’Urso. Un amore nato tempo fa, quando Memo Remigi era un noto cantante quarantenne, mentre Barbara D’Urso aveva poco più di venti anni: “In tanti anni di matrimonio – ha raccontato in un memoriale sul settimanale “DiPiù Tv” - io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D’Urso”.

MEMO REMIGI E BARBARA D'URSO: LUI TORNA DALLA MOGLIE

Per Barbara D'Urso Memo Remigi ha dovuto lasciare casa, ma l’amore è poi finito: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare. Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”.

Memo Remigi infatti è poi tornato a casa e ricucito i rapporti moglie, Lucia Russo, venuta a mancare lo scorso 12 gennaio dopo una lunga malattia.

