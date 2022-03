La Pupa e il Secchione, le indiscrezioni sul cast. E Barbara D'Urso svela un nome a sorpresa

La Pupa e il Secchione torna sugli schermi Mediaset, il 15 marzo su Italia Uno infatti andrà in onda il nuovo corso del reality, che vedrà quest’anno al timone Barbara D’Urso. La stessa conduttrice ha parlato in anteprima del suo programma, regalando anche l’ennesima indiscrezione sul cast.

APPROFONDIMENTI NON CI VOLEVA! Isola dei Famosi 2022, il reality perde pezzi? Un naufrago non parte,...

Barbara D’Urso conduce La Pupa e il Secchione su Italia Uno

La Pupa e il Secchione, le indiscrezioni sul cast

Barbara D’Urso il 15 marzo darà il via all’edizione 2022 del reality “La Pupa e il Secchione”. La conduttrice ha già svelato qualche novità sul programma che sarà, come confessato a “TV, sorrisi e canzoni” un reality che punterà sul “divertimento e il racconto di storie davvero particolari”.

Le Pupe e i Secchioni

A La Pupa e il Secchione 2022 ci saranno 22 concorrenti che contano tra i partecipanti maschili, come già trapelato da alcune indiscrezioni, l’ex tentatore di Temptation Island Francesco Chiofalo, l’egittologo già recluso al Gf e naufrago sull’Isola dei Famosi Aristide Malnati, Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera e, come confessato dalla D’Urso a Verisismo il «figlio di un personaggio molto molto famoso ma che non l'ha mai riconosciuto». A “Tv, sorrisi e canzoni” Barbara ha invece confidato la partenza di un altro concorrente molto noto nelle trasmissioni tv, Giamarco Onestini: «Lui – ha spiegato - è davvero un bel ragazzo, ora sta studiando per laurearsi in giurisprudenza: è tra i Secchioni”.

Nel cast femminile altri volti conosciuti come Flavia Vento e Paola Caruso, mentre per il ruolo di opinionista si parla insistentemente di Soleil Sorge, eliminata dal Gf Vip a un passo dalla finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA