Meghan Markle compie 40 anni e arrivano gli auguri (risicati) di Elisabetta, William e Kate. Ma lei non festeggerà

Gli auguri da parte della Royal Family sono arrivati come previsto. «Auguriamo alla duchessa di Sussex un felice compleanno», si legge nel post pubblicato dal profilo ufficiale della famiglie reale per i 40 anni di Meghan Markle mentre scorrono tre foto ricordo: Meghan che tiene in braccio il primogenito Archie, lei ed Harry insieme e una foto sorridente accanto alla regina, l'unica per cui lei ha avuto parole d'affetto durante l'intervista bomba con Oprah Winfrey. Nessuna foto invece con la piccola Lilibet, l'ultima arrivata, le cui immagini non sono ancora state diffuse per scelta dei genitori. Anche i cognati William e Kate hanno augurato «Buon 40esimo compleanno» via social. Ma niente di più.

E mentre si rincorrono voci su come la duchessa festeggerà oggi il suo compleanno, di certo c'è nei suoi primi 40 anni Meghan ha vissuto molte vite.

La duchessa ribelle

Figlia di un assistente sociale e di un direttore di fotografia di Los Angeles, da sexy star di Hollywood si è trasformata in una moderna cenerentola che ha sposato uno degli scapoli più ambiti del mondo - il principe Harry - e gli ha fatto mettere la testa a posto. La duchessa ribelle che non ha mai avuto paura di andare contro il protocollo rinunciando allo status di reale, abbandonando il Regno Unito per il Nord America e criticando la Royal Family in mondovisione proprio in nome della sua nuova vita di «maggiore libertà e autonomia finanziaria», festeggerà oggi 40 anni. Ma non come tutti si aspettavano.

No Meghan, no party

In queste giorni infatti si sono rincorse mille voci: festeggerà con un mega party esclusivo, Harry le farà fare una torta speciale, vuole buttarsi in politica. E invece, ancora una volta, la duchessa ha rimescolato le carte in tavola e a sorpresa ha deciso di passare il giorno del suo compleanno con il suo principe e i piccoli Archie e Lilibet. Magari Harry la porterà a fare un viaggio, ma non ci sarà nessun mega party nella villa di Montecito con 65 invitati. Almeno questo è quello che ha assicurato un insider a Page Six. Nei giorni scorsi sui tabloid britannici era girata infatti voce che l’ex attrice per celebrare l’importante traguardo avesse addirittura ingaggiato Colin Cowie, party-planner amico di Oprah Winfrey famoso per organizzare le favolose feste delle celebs. Ora però l’informatissimo sito di gossip del New York Times smentisce tutto: i Sussex non avrebbero in programma nessun party. Meghan, da poco diventata mamma bis (della piccola Lilibet “Lili” Diana) vuole un compleanno di basso profilo. Anche se il principe Harry, continua l’insider, potrebbe averle organizzato una sorpresa: una vacanza in famiglia non lontano dalla loro dimora da oltre 14 milioni di dollari.

Il no ad Obama

I Sussex, in congedo parentale dopo la nascita di Lili, vorrebbero starsene tranquilli con la nuova arrivata e col primogenito Archie, 2 anni. Specie ora che la situazione Covid-19, in California, sta peggiorando. Del resto da sempre Meghan e Harry preferiscono piccole feste di compleanno. In passato hanno festeggiato privatamente o concedendosi una vacanza. Sembra oltretutto che la Markle che compie 40 anni il 4 agosto, stesso giorno in cui Barack Obama ne festeggia 60, abbia detto no anche all'invito dell'ex presidente Usa che invece (lui sì) festeggerà tra mille polemiche con un ricevimento, il prossimo weekend, nella sua casa a Martha’s Vineyard con 200 ospiti vip. Harry e Meghan, sempre a detta della fonte di Page Six, non sarebbero intenzionati a partecipare neanche al party dell’amico Barack.

Gli auguri " a denti stretti" della Royal Family

Intanto la famiglia reale oggi farà gli auguri di compleanno a Meghan "a denti stretti", ha affermato un esperto. I messaggi per la duchessa del Sussex ci saranno per garantire che la faida familiare "non peggiori". Gli esperti hanno affermato infatti che nonostante i rapporti sempre più tesi tra i Sussex e altri membri dei reali, i messaggi di compleanno appariranno oggi sugli account social. Tradizionalmente, Kate Middleton e il principe William, così come Carlo e Camilla e la regina, inviano messaggi per celebrare un compleanno reale. Phil Dampier ha detto al The Sun che un messaggio pubblico ci sarà molto probabilmente, ma "a denti stretti". Il commentatore reale ha aggiunto: "Se un regalo verrà inviato in privato non lo so, tale è lo stato della relazione. "Penso che Charles, la Regina, e William e Kate non vogliano peggiorare la situazione facendo un incontro pubblico con loro, ma in privato penso che siano molto turbati da come sono andate le cose. Non sono obbligati a darle messaggi per il suo compleanno, ma non vogliono peggiorare le cose".





