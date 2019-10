Meghan Markle di nuovo incinta: nausee sospette e abiti molto larghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi mesi dalla nascita del piccolo Archie, Meghan Markle sarebbe nuovamente. L'indiscrezione è stata riportata dal magazine americanoLa fonte, vicina si Duchi del Sussex, avrebbe svelato anche molti dettagli: «Le persone vicine alla coppia sono convinte che Meghan sia ancora incinta. Nessuno si aspettava che accadesse così in fretta, ma Harry e sua moglie non hanno mai nascosto l’intenzione di avere subito un altro figlio».In effetti la coppia aveva dichiarato in passato di desiderare un altro figlio e di volerlo avere a poca distanza dal primo per far instaurare tra i due un legame stretto come quello tra George e Charlotte, i figli di Kate Middleton e William.«Meghan evita l’alcol e desidera patatine e cioccolato, due alimenti che di solito non mangia. Ha nausee forti e indossa vestiti larghi per coprire la pancetta», ha concluso la fonte.