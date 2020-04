Meghan Markle e il principe Harry in quarantena, la villa che vorrebbero a Malibù: «Dieci camere da letto, otto bagni, piscina e campi da tennis»

Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno lasciato la famiglia reale e ora Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso di abbandonare anche l'amata Inghilterra per trasferirsi in un primo momento in Canada, nella lussuosa magione di Vanncouver e poi negli Stati Uniti dove sono in cerca di casa.LEGGI ANCHE:Qui il presidente Trump li ha accolti con un tweet in cui gli faceva sapere che l’America non avrebbe provveduto alle spese per la loro sicurezza, ma intanto la coppia è in cerca di una dimora, al loro livello naturalmente. Per ora infatti alloggiano ospiti nella casa di umico milionario a Los Angeles, ma avrebbero messo gli occhi, come fa sapere “Diva e donna”, su Villa Petra Manor.La “casetta” conta dieci camere da letto, otto bagni e naturalmente piscina e campi da tennis per fare sport con trattative riservatissime. Un’altra spesuccia per Henry e Meghan, dopo che la corona gli ha impedito di commercializzare prodotti con il marchio “Sussex”.