Meghan e Harry vs William e Kate: per avere più follower assumono un esperto social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un esperto di comunicazione che li aiuti a battere i loro rivali: William Kate . Il principee sua mogliehanno ingaggiato un "social media manager" da 30mila sterline l'anno per incrementare la propria presenza suimedia. A riportare la notizia è stato il tabloid Sun, che ha anche diffuso i dati del fortunato neo-assunto:26 anni, irlandese, già collaboratore del marchio di moda Burberry.La coppia reale aveva pubblicato un annuncio diversi mesi fa: cinque giorni a settimana di lavoro, otto ore al giorno, per una paga più che abbondante: 30mila sterline l'anno. La missione, secondo indiscrezioni, sarebbe raggiungere il numero più alto possibile di follower ma - soprattutto - superare la coppia William e Kate.Una fonte reale ha dichiarato al Sun: «Harry e Meghan vogliono conquistare il mondo usando i social media per connettersi al meglio con i propri follower». Al momento la coppia ha 9,3 milioni di follower su Instagram , mentre i "rivali" William e Kate superano i 10 milioni. La domanda è una e una sola: David Watkins riuscirà in questa ardua impresa?