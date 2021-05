Meghan Markle, la cugina di Elisabetta furiosa con lei ed Harry: «Almeno statevi zitti»

Le persone di sangue blu continuano a prendersela con Meghan Markle ed Harry. Questa volta a infuriarsi è stata la principessa Olga Romanov, lontana cugina della regina. L'aristocratica ha rilasciato un'intervista per promuovere un documentario sui reali dal titolo "The Queen and Her Cousins" e, rivolgendosi ai duchi di Sussex, ha chiesto il silenzio.

Alla domanda della giornalista scozzese Lorraine Kelly su cosa pensa dell'intervista a Oprah Winfrey e lo scandalo delle accuse di razzismo alla Famiglia Reale, ha risposto: «Io ho imparato presto a starmene zitta, da parte e a non lavare mai i miei panni sporchi in pubblico, in qualsiasi circostanza. La regina ci riesce molto bene, no?... La fiaba dipende da quante volte vai in televisione a parlare dei tuoi problemi».

Olga discende dalla famiglia Romanov di Russia ed è nipote di un cugino di Giorgio V, nonno di Elisabetta. Ha gli stessi avi che Elisabetta aveva in comune con il principe Filippo: la regina Vittoria e un trisnonno danese. Entrambi hanno riempito di eredi tutte le case reali d'Europa. «Ci siamo riprodotti come conigli» ha scherzato ironicamente la principessa. Olga, tuttavia, ha avuto una matrigna 'commoner' e lo scandalo ha creato problemi economici alla famiglia. La principessa infatti non ha più beni e deve guadagnarsi da vivere. Un aneddoto interessante riguarda la sua amicizia con il principe Carlo. Sembra che sia stata presa in considerazione come possibile sposa al posto di Diana.

