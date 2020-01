Meghan Markle e Harry via dalla casa Reale, lei ha già firmato un mega contratto con la Disney

Secondo media nel Regno Unito, il duca e la duchessa di Sussex , Harry e Meghan, hanno trasferito in Canada i propri cani: un indizio importante - se non l'indicazione ad oggi più chiara - su dove la coppia intenda mettere su casa nel prossimo futuro. Quando Meghan si trasferì nel Regno Uniti portò con sé il suo beagle Guy, e la coppia pare abbia anche un Labrador nero, di cui non è stato reso noto il nome. I due cani hanno viaggiato al seguito di Meghan e Harry in Canada a novembre per le loro vacanze di sei settimane, scrive il Daily Mail, aggiungendo che il labrador è stato visto presso la residenza dove la coppia ha alloggiato a Vancouver Island.