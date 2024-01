Maurizio Battista, la moglie Alessandra Moretti colpita da embolia polmonare a 36 anni: «Soffoco nel pianto»

Maurizio Battista e la moglie Alessandra Moretti non stanno vivendo un momento facile, infatti, la 36enne ha fatto sapere tramite i propri profili social di essere stata colpita da un'embolia polmonare e di essere, tutt'ora, ricoverata all'ospedale. Sotto al lungo post, sono comparsi moltissimi messaggi di auguri e di affetto per Alessandra che, nonostante tutto, sta cercando di pensare positivo.

Il post Instagram di Alessandra Moretti

Alessandra Moretti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto di una diagnosi e, poi, come didascalia ha scritto un lungo pensiero: «Sono tante le cose che vorrei dire, ma da due giorni soffoco nel pianto. Siamo nell’era social, dove regna la ostentazione della perfezione, della performance a tutti i costi. Oggi, la tenerezza e la verità sono il VERO ATTO RIVOLUZIONARIO. Le fragilità non sono ammesse e ci si vergogna a mostrarsi tali. Senza giri di parole… sono VIVA PER MIRACOLO… ho avuto questa embolia polmonare a seguito di una trombosi venosa e questo "trombo" così cortese si è stanziato nella mia arteria e noi ci stiamo muovendo per mandarlo via…ad ogni costo! Ecco in questi casi non capisco se si è più sfortunati o fortunati, nel senso: chi stabilisce il confine tra le due cose?! Io sono pervasa da un’altalena di pensieri e emozioni passando dal "a menomale che sono corsa a farmi controllare altrimenti sarei morta!" Al "ma come c*** è possibile che proprio a me? Non bevo non faccio stravizi, eppure…" ho capito però che non serve chiedersi, torturarsi…quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, al come affrontarlo. Ringrazio tutti i miei amici, conoscenti, parenti e chiedo perdono se non sto rispondendo alle chiamate e ai messaggi ma cercate di comprendere che sto pensando solo a mia figlia ora. Vi voglio bene e speriamo di raccontarla tutta. P.s. chiedo agli amici di 1) non commiserare (già ci penso abbastanza da sola) 2)iniziare a dirmi oddio ma come ti curano? Cosa farai? Ve prego no. 3) Poche domande a Maurizio che sta pensando a un po’ troppe cose per i suoi mezzi!!! E soprattutto per Anna tutto deve proseguire…compreso lo spettacolo del papà dove lei si diverte tanto!».

La storia d'amore tra Maurizio e Alessandra

Maurizio Battista e Alessandra Moretti stanno insieme da più di dieci anni ormai e, proprio lo scorso anno, hanno coronato il loro sogno d'amore sposandosi.

Il loro frutto più bello, però, è nato nel 2016: si chiama Anna ed è una bambina amata sopra ogni cosa dai suoi genitori.